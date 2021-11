Frau verfolgt Unfallverursacher in kaputtem Auto

Eine Autofahrerin hat am Samstagmittag die Verfolgung eines Wagens aufgenommen, der zuvor in ihr Auto gefahren war. Nach Angaben der Polizei war die 46-Jährige in Grünstadt-Asselheim (Kreis Bad Dürkheim) in ihrem Auto von dem 29-jährigen Fahrer eines Pritschenwagens seitlich gerammt und auf eine Verkehrsinsel geschleudert worden. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die Fahrerin habe bemerkt, dass der Unfallverursacher zu fliehen versuchte. Daraufhin habe sie mit ihrem stark beschädigten Auto die Verfolgung aufgenommen, erklärte ein Polizeisprecher. Außerdem alarmierte sie die Polizei in Grünstadt. Die Besatzung von zwei Streifenwagen stellten den Pritschenwagen etwa sechs Kilometer vom Unfallort entfernt in Neuleiningen. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer betrunken war. Auch wurde Kokain bei ihm gefunden. Sein Beifahrer wurde in Gewahrsam genommen, weil er sich laut Polizei aggressiv verhielt.