Eine Autofahrerin ist am späten Freitagabend bei Minfeld im Kreis Germersheim mit drei Wildschweinen kollidiert. Nach Angaben der Polizei haben die Tiere unvermittelt die Fahrbahn überquert und seien der Frau ins Auto gerannt. Durch die Wucht des Aufpralls seien die Tiere sofort getötet worden. Die 66-jährige Frau und ihr Beifahrer wurden nur leicht verletzt. An dem Auto sei ein Totalschaden entstanden. Laut Polizei habe die Fahrerin richtig reagiert und das Lenkrad nicht verrissen. So sei sie mit dem Schrecken davon gekommen.