Ein Autofahrer hat in Bad Bergzabern an einer Tankstelle einen Unfall mit 12.000 Euro Schaden verursacht. Er war beim Halten von der Bremse abgerutscht und so stark auf ein davor tankendes Auto aufgefahren, dass es einige Meter vorwärts rollte. Der Tankschlauch riss von der Zapfsäule. Der Unfallverursacher fuhr vor Schreck rückwärts und prallte in ein weiteres Auto, dass inzwischen hinter ihm stand. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Verletzte gab es nicht, auch trat kein Kraftstoff aus.