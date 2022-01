Bad Dürkheim: Angriff auf Rettungsdienst? Polizei ermittelt

per Mail teilen

Der Mitarbeiter eines Rettungsdienstes ist nach Angaben der Polizei bei einem Einsatz im Kreis Bad Dürkheim angegriffen und verletzt worden. Ein 65-Jähriger räumte zwar Beleidigungen ein, nicht aber eine Attacke.

Ein Mitarbeiter eines Rettungsdienstes ist nach Angaben der Polizei bei seinem Einsatz in Weidenthal (Kreis Bad Dürkheim) am Dienstag angefahren und verletzt worden. Der Mann war im Einsatz, weil Trümmer eines abgebrannten Hauses auf die Bahngleise der Zugstrecke Neustadt - Kaiserslautern gefallen waren. Laut Polizei ist der Rettungsdienstmitarbeiter in einen Streit mit einem Autofahrer geraten.

Wortgefecht zwischen den beiden Männern

Laut Polizei wollte der Mitarbeiter des Rettungsdienstes den Autoverkehr auf der Hauptstraße in Weidenthal mit Handzeichen verlangsamen, damit er die Straße überqueren kann, um zum Einsatzort zu kommen.

Ein Autofahrer habe den Mann daraufhin beschimpft, es sei zu einem Wortgefecht der beiden gekommen. Im Laufe des Streites soll der Autofahrer seinen Wagen auf den Gehweg gelenkt haben, wo der Helfer vom Außenspiegel des Autos am Arm getroffen worden sein soll.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei konnte den 65-jährigen Autofahrer inzwischen ermitteln. Er habe die Beleidigungen zwar eingeräumt, die Körperverletzung aber nicht, teilte die Polizei mit. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung, denn bei dem Streit soll der Autofahrer möglicherweise absichtlich auf den Mitarbeiter zugefahren sein.