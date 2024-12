Verkehrsrowdy bei Maxdorf: Lebensgefährliche Fahrt auf Motorhaube

Eine unglaubliche Geschichte hat sich am Montag auf einer Landstraße bei Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) abgespielt. Ein Autofahrer nahm einem anderen erst die Vorfahrt und dann ihn auf die Motorhaube.

Nach Auskunft der Polizei hatte der 45-jährige mutmaßliche Verkehrssünder einem 30-jährigen Autofahrer auf der Landstraße 527 bei Maxdorf an einer Einmündung die Vorfahrt genommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 30-Jährige auf einen Grünstreifen ausweichen.

Autofahrer versucht Verkehrsrowdy bei Ludwigshafen zu stellen

Daraufhin hat der 30-Jährige versucht, den 45-jährigen Autofahrer durch Hupen zum Anhalten zu bewegen, so die Polizei. Als dieser nicht reagierte, stieg der 30-Jährige an einer Ampel aus seinem Wagen. Dann stellte er sich vor das Auto des 45-Jährigen, um ihn zur Rede zu stellen.

Doch der gab einfach Gas gegeben und fuhr los, als die Ampel auf Grün schaltete, berichtet die Polizei weiter. Der 30-Jährige rettete sich davor, überrollt zu werden, indem er auf die Motorhaube sprang.

Fast wie im Film: 30-Jähriger hängt auf Motorhaube

Der 45-Jährige ist dann einfach ganz normal weiter gefahren, über mehrere Straßen und das bei vollem Tempo - solange bis der Mann von seiner Motorhaube auf die Straße stürzte. Der mutmaßliche Verkehrsrowdy hat sich davon offenbar nicht beeindrucken lassen und ist davon gefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Polizei ermittelt: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Der 30-Jährige wurde durch den Sturz verletzt, glücklicherweise aber nicht allzu schwer. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei in Ludwigshafen sucht jetzt dringend Zeugen. Wer den Vorfall am Montagnachmittag auf der L527 an der Einmündung zur L527 beobachtet hat oder Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben kann, soll sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim melden (per Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de).