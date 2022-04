Ein Autofahrer ist gestern laut Polizei in der Südpfalz mit seinem Fahrzeug in einem abgesperrten Baustellenbereich steckengeblieben. Zuvor habe er eine Straßensperrung in Edesheim umfahren und sei so auf der unbefestigten Straße gelandet. Als die Polizei eintraf, habe der Autofahrer gerade versucht, mit einem Klappspaten seinen Wagen freizuschaufeln. Allerdings gelang es erst einem Abschleppdienst, das Auto aus der Baustelle herauszuziehen.