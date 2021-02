per Mail teilen

Ein unbekannter Autofahrer ist in Haßloch offenbar gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und hat diesen stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei meldete ein Passant am Dienstag, dass der Stromkasten aus der Verankerung gerissen sei und offen stehe. Die Polizei hatte anschließend Autolackspuren am Stromkasten gefunden. Laut der Gemeindewerke besteht durch freigelegte Starkstromkontakte eine erhebliche Gefahr für Passanten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.