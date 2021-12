per Mail teilen

Ein unbekannter Autofahrer hat in Frankenthal am Sonntagnachmittag einen Hund angefahren und getötet. Nach Angaben der Polizei ist der Hund über die Straße gelaufen und dabei von dem Pkw erfasst worden. Durch den Zusammenstoß sei das Tier so schwer verletzt worden, dass es kurz darauf starb. Der Fahrer des Wagens sei vom Unfallort geflüchtet. Laut Zeugen sei es ein weißer Kleinwagen gewesen. Die Polizei bittet weitere Zeugen um Hinweise.