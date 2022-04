Autodiebstahl in Landau: Auf der Felge zurück zum Tatort

Unbekannte Autodiebe haben in Landau ein Auto geklaut, beschädigten den Reifen und fuhren auf der blanken Felge kilometerweit zum Tatort zurück, um ein zweites Auto zu stehlen.

Die Täter fuhren kilometerweit auf der blanken Felge Kriminalpolizei

Der erste Einbruch in eine Lackiererei in Landau muss am Dienstagabend zwischen 21 und 22 Uhr erfolgt sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der unbekannte Täter oder die Täter hebelten das Rolltor auf und fuhren mit einem geklauten BMW davon. Das Auto wurde nach Polizeiermittlungen bis nach Ilbesheim zu einer Winzergenossenschaft gefahren. Dabei wurde ein Reifen zerstört, vermutlich durch rasante Fahrweise.

Auf der blanken Felge zurück zum Tatort

Daraufhin fuhren der Dieb, oder die Diebe auf der Felge zurück zu der Lackierei und stahlen dort noch einen VW-Transporter. Mit diesem Transporter durchbrachen sie einen Zaun, wobei das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der Transporter wurde in der Nähe des Tatorts auf einem Supermarkt-Parkplatz abgestellt. Danach flüchteten der oder die Täter zu Fuß weiter - auch weil mittlerweile die Polizei eingeschaltet war.

Schaden von mehreren zehntausend Euro

Den Schaden schätzt die Polizei auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Insbesondere durch den Lärm der nackten Felge auf dem Asphalt dürfte erheblich Lärm und Funkenflug erzeugt haben. Das sollte Passanten aufgefallen sein, sagte ein Sprecher der Kriminalpolizei dem SWR.

Wenige Stunden später wurde am frühen Mittwochmorgen ein weiteres Auto gestohlen. Es war vor einer Werkstatt nur wenige Kilometer vom ersten Tatort entfernt abgestellt. Der Schlüssel war in einem Briefkasten am Werkstattseingang. Ob ein Zusammenhang zum Diebstahl in der Lackiererei besteht, wird laut Polizei ermittelt.