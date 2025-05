Eine Serie von Autoaufbrüchen im Ludwigshafener Stadtgebiet beschäftigt die Polizei. Unbekannte knacken dort seit mehreren Wochen vorwiegend Schlösser von Firmenwagen.

Nach Polizeiangaben haben es die unbekannten Autoknacker vor allem auf teure Werkzeuge in Autos und Transportern abgesehen. Allein zwischen Ende April und dem 7. Mai haben sie mehr als zehn geparkte Autos und Transporter von Handwerksbetrieben in Ludwigshafen aufgebrochen. In einem Fall verschwand aber auch ein Geldbeutel, in zwei weiteren Fällen wurde gleich das ganze Fahrzeug geklaut.

Autoknacker haben Handwerker-Autos im Visier

Hier einige Beispiele aus der Liste der Autoaufbrüche: Die unbekannten Autoknacker schlugen vorwiegend nachts zu, so ein Polizeisprecher, zuletzt in der Nacht auf den 7. Mai in Ludwigshafen-Mundenheim. Dort schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten Opel Vivaro in der Fürstenstraße ein. Aus dem Fahrzeug wurden hochwertige Werkzeuge gestohlen, so die Polizei. Kurz davor gab wurde nach dem gleichen Muster in der Schumannstraße im Stadtteil Süd aus einem Ford Transit teures Werkzeug gestohlen. Ganz in der Nähe in der Maudacher Straße brachen die Unbekannten dann einen Transporter auf und klauten ein Navigationsgerät sowie ein Radio.

Weiterhin stahlen sie nochmals Werkzeuge aus zwei geparkten Autos zwischen der Mundenheimer Straße und der Lagerhausstraße. Auf einem Parkplatz in der Heinigstraße in der Innenstadt stahlen die Unbekannten aus einem VW Golf einen Geldbeutel samt Bargeld, EC-Karte und Dokumenten.

Zwei Mercedes Transporter von Parkplätzen gestohlen

Besonders im Fokus der Täter: Mercedes Sprinter. Hier brachen die Unbekannten innerhalb einer Woche gleich vier Fahrzeuge auf, eines beispielsweise auf einem öffentlichen Parkplatz in der Wredestraße.

Dort klauten sie gleich den kompletten Sprinter. Auf einem weiteren Parkplatz am Sportpark in Ludwigshafen Süd wurde ebenfalls ein Transporter aufgebrochen, diesmal der Marke Toyota. Dabei nahmen die Täter aber nur den Autoschlüssel eines anderen Mercedes Sprinter heraus, der ebenfalls dort parkte.

Anschließend fuhren sie mit dem Klein-LKW davon, stellten ihn allerdings später in der Nähe wieder ab, berichtet die Polizei in Ludwigshafen.

Womöglich Bande von Autoknackern und -Dieben

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Hinweise auf die Autoknacker geben können. Da die Tatorte sehr nah beieinander liegen, werde auch untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Wie hoch der Schaden ist, den die Unbekannten an den Fahrzeugen und durch die Diebstähle angerichtet haben, steht noch nicht fest. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 96323312 oder per Mail KD Ludwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Polizei: So schützen Sie sich vor Autodieben

Die Kripo Ludwigshafen gibt in diesem Zusammenhang ein paar Tipps, wie man sich am besten vor Autoknackern und Dieben schützt . Sie rät, keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug zu lassen.

Der Wagen sollte an einem sicheren Ort geparkt werden. Optimal sei ein abgeschlossener Hof oder eine Garage. Alternativ sei auch eine gut beleuchtete und belebte Straße möglich. Außerdem sollten Werkzeuge im Fahrzeug am besten in abschließbaren Metallkisten oder Staufächern aufbewahrt werden, die fest eingebaut sind, so dass die Diebe sie nicht einfach mitnehmen können.