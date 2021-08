per Mail teilen

Ein Autofahrer hat sich mit seinem Fahrzeug bei Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) bei einem Unfall mit einem Teleskopstapler überschlagen. Laut Polizei hatte der Autofahrer am Mittwochabend auf der B39 in Richtung Neustadt offenbar zu spät den vor ihm langsam fahrenden Stapler bemerkt. Als er ausweichen wollte, sei er mit dem Heck des Staplers zusammengestoßen und sein Auto habe sich vermutlich überschlagen und sei auf der Seite liegengeblieben. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Totalschaden.