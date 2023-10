Speyer: 29-Jähriger rast in Ortswappen und landet in Kreisel auf dem Dach

per Mail teilen

Ein BMW-Fahrer hat sich in der Nacht auf Dienstag auf der Kreisstraße zwischen Otterstadt und Speyer überschlagen und ist in einem Kreisverkehr auf dem Dach gelandet.

In der Nacht auf Dienstag ist ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem BMW auf der K23 zwischen Otterstadt und Speyer in einem Kreisverkehr nach einem Unfall auf dem Dach des PKW gelandet. Der Fahrer kam laut Polizei von Otterstadt in Richtung Speyer. kollidierte auf dem Kreisel mit dem dortigen Ortswappen, überschlug sich und war landete schließlich etwa zehn Meter vom Unfallort entfernt auf dem Dach.

Fahrer war Polizei bereits vor Unfall aufgefallen

Das Ortswappen wurde aus der Verankerung gerissen und durch die Luft geschleudert und kam rund 30 Meter von der ursprünglichen Stelle entfernt in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der Fahrer des weißen BMWs ist laut Polizei bereits vor dem Unfall sehr schnell gefahren und war einer Polizeistreife aufgefallen. Bis die Polizeibeamten wenden konnten, war der BMW aufgrund seiner Geschwindigkeit für die Polizisten nicht mehr in Sichtweite. Überraschend: Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei dem 29-Jährigen Fahrer ergab 0,00 Promille. Auch ein Drogentest verlief negativ. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt.

29-Jähriger muss Führerschein abgeben

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Fremdschaden in Höhe von 10.000 Euro. Hinzu kommt der Schaden am Auto: Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Feuerwehr und Straßenmeisterei kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße bei Speyer bis in den Morgen gesperrt.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mitzuteilen.