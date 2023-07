Auto kracht in Speyer ungebremst in Mauer von Kita

Ein Autofahrer in Speyer ist am Montagmorgen ungebremst in die Mauer eines Kindergartens gefahren. Unfallursache war laut Polizei ein medizinischer Notfall.

Der Unfall ereignete sich einer Polizeisprecherin zufolge am Montag gegen 6 Uhr an einer Kreuzung an der Gedächtniskirche im Stadtzentrum von Speyer. Der 38-jährige Autofahrer habe dort wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verloren. Um was für einen Notfall es sich handelte, sagte die Sprecherin nicht. Keine Kita-Kinder verletzt Daraufhin krachte der Pkw ungebremst in eine Sandsteimauer, die das Spielgelände der Speyerer Kita St. Joseph schützt. Kinder wurden glücklicherweise nicht verletzt, da die Kita zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen war, so die Polizeisprecherin weiter. Die Mauer sei durch den Aufprall zerstört worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zudem beide Airbags in dem Auto ausgelöst. Der 38-Jährige kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Wie es ihm nach dem Unfall geht, darüber konnte die Polizeisprecherin keine Auskunft geben. Der Pkw nach dem Unfall am Morgen. SWR Schadenshöhe noch nicht bekannt Das Auto musste abgeschleppt werden. Unklar ist noch, wie hoch der Schaden ist, der am Auto, an der Kita-Mauer und einem dort befindlichen Tor entstanden ist.