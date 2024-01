In Ludwigshafen Süd hat ein unbekannter Autodieb bei einem Fluchtversuch fünf geparkte Autos gerammt. Danach flüchtete er zu Fuß. Der Schaden liegt bei 100.000 Euro.

Der unbekannte Täter brach in der Nacht auf Sonntag gegen 2:10 Uhr in das Auto ein. Das Fahrzeug war in der Eichendorffstraße unweit des Hauptbahnhofs in Ludwigshafen Süd geparkt. Der Autodieb wollte danach mit dem PKW offenbar wegfahren, doch das gelang ihm nicht.

Autodieb rammt beim Rangieren fünf Autos

Laut Polizei rangierte der Unbekannte so ungeschickt mit dem gerade erst entwendeten Fahrzeug, dass er fünf weitere Autos und eine Straßenlaterne rammte. Schließlich brachte er das Auto in einem Vorgarten zum Stehen. Der Autodieb flüchtete anschließend zu Fuß in eine unbekannte Richtung.

Bei der kurzen Fahrt entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen. Es laufen Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Autodiebstahl und Unfallflucht.