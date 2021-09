per Mail teilen

Die A65 musste am Dienstagabend in der Südpfalz bei Kandel in Richtung Karlsruhe kurzzeitig gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Auto kurz vor 20 Uhr bei der Abfahrt Kandel-Nord Feuer gefangen. Ursache für den Fahrzeugbrand sei ein technischer Defekt gewesen. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.