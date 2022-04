per Mail teilen

Auf der A 6 bei Grünstadt ist am Dienstag ein BMW in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, konnte der 27-jährige Fahrer noch von der Autobahn abfahren und seinen Wagen am Fahrbahnrand abstellen. Dort brannte das Auto komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Grünstadt war mit 18 Mann im Einsatz.