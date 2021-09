Autofahrer mit fünf Promille von Polizei gestoppt

Die Polizei hat auf der B9 am Autobahndreieck Ludwigshafen einen völlig betrunkenen BMW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Er war in Schlangenlinien in Richtung Frankenthal unterwegs, mehrere Zeugen hatten ihn per Notruf gemeldet. Bei der Alkohol-Kontrolle durch die Polizei zeigte der Alkomat über 5 Promille an - auch ein zweiter Test mit einem weiteren Gerät ergab den gleichen Wert. Normalerweise gilt eine Alkoholkonzentration ab etwa 3,5 Promille für viele Menschen als lebensgefährlich. Dem 67-jährigen Fahrer aus Böhl-Iggelheim wurde der Führerschein abgenommen und er musste zum Arzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.