Das Reparatur Café in Neustadt an der Weinstraße hat am Donnerstag von Verbraucherschutzministerin Katharina Binz (Grüne) eine Auszeichnung bekommen: Es wurde zum Ort der Nachhaltigkeit ernannt.

Das Reparatur Café in Neustadt gibt es schon seit 2015 und es wird von 14 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen. Es ist eine Art ehrenamtliche Werkstatt, in der Bürgerinnen und Bürger fast alles reparieren lassen können: Zum Beispiel Elektrogeräte aller Art, Spielzeuge, kleine Nähsachen oder auch Kaffeeautomaten. Nur Großgeräte wie etwa Kühlschränke oder Waschmaschinen sind ausgeschlossen.

Mehr als die Hälfte der Sachen, die mitgebracht werden, können repariert werden, so das Reparatur Café, und das weitestgehend kostenlos. Nur benötigte Ersatzteile müssten die Leute selbst bezahlen. Die Ehrenamtlichen arbeiten auf Spendenbasis.

Zwei Mitarbeiter des Reparatur Cafés in Neustadt reparieren einen Rollator. Das Café wurde ausgezeichnet. SWR

Zum "Ort der Nachhaltigkeit" ernannt

Die Auszeichnung "Ort der Nachhaltigkeit" sagt aus, dass das Café sich besonders für nachhaltiges Leben in der Stadt engagiert. Den Titel und das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro hat am Donnerstagnachmittag die rheinland-pfälzische Verbraucherschutzministerin Katharina Binz (Grüne) an die ehrenamtlichen Mitarbeitenden übergeben. Auch Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) war vor Ort.

Mehr zum Reparatur Cafe in Neustadt

Jeder aus Neustadt, der im Reparatur Café etwas reparieren lassen möchte, soll sich per Mail oder Telefon dort anmelden. Geöffnet ist immer am ersten Dienstag im Monat, heißt es auf der städtischen Homepage .

Weitere Reparatur Cafés in der Pfalz

Neben dem Reparatur Café, oder auch Repair Café, in Neustadt gibt es in der Pfalz auch noch weitere solche Cafés, zum Beispiel in Bad Dürkheim , Deidesheim , Speyer , Germersheim , Landau , Böbingen/Edenkoben , Ludwigshafen und Maxdorf .