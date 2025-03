Fahrt in Menschenmenge in Mannheim: Tatverdächtiger aus Ludwigshafen

Der Mann, der am Mittag mit einem Auto in eine Menschenmenge in der Mannheimer Innenstadt gefahren ist, wohnte in Rheinland-Pfalz. Es gab zwei Tote und mehrere Verletzte.

Der Fahrer des Wagens ist ein 40-jähriger Deutscher. Er sei in Baden-Württemberg geboren und habe zuletzt in Ludwigshafen gewohnt, so die Behörden auf einer Pressekonferenz am Montagabend in Mannheim. Er soll psychisch auffällig und mehrfach in Behandlung gewesen sein.

Zudem war der Mann der Polizei bekannt. Es gebe ein paar Vorstrafen, die lange zurücklägen, sagte Staatsanwalt Romeo Schüssler. Dabei gehe es um eine Körperverletzung, für die er vor über zehn Jahren eine kurze Freiheitsstrafe verbüßt habe, außerdem um einen Fall von Trunkenheit im Verkehr. Zudem sei der Tatverdächtige 2018 mit Hate Speech aufgefallen. Er habe einen entsprechenden Kommentar auf Facebook abgesetzt und sei deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Im Zusammenhang mit Extremismus oder Terrorismus sei er den Sicherheitsbehörden aber bisher nicht aufgefallen. Das werde aber weiter geprüft.

Schweitzer spricht Anteilnahme aus

Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass die Tat im Zusammenhang mit einer Faschingsveranstaltung stehe, hatte bereits der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Nachmittag gesagt. "Ich möchte nochmals betonen: Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang und werden mit Hochdruck geführt", so Strobl.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hatte nach dem tödlichen Vorfall in Mannheim den Rosenmontagzug in Mainz verlassen. Schweitzer habe mit seinem Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne) telefoniert und ihm seine Anteilnahme ausgesprochen, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit.

BG Klinik Ludwigshafen unterstützt Mannheimer Kliniken

Am Mannheimer Paradeplatz war am Mittag ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Dabei sind nach Angaben des Landesinnenministeriums und der Stadt Mannheim eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann getötet worden. Fünf Personen seien zudem schwer verletzt worden, sechs weitere erlitten leichte Verletzungen. Die Mannheimer Polizei hatte Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, "aufgrund der polizeilichen Einsatzlage die Mannheimer Innenstadt zu vermeiden und großräumig zu umfahren".

Die BG-Klinik in Ludwigshafen unterstützt die Mannheimer Krankenhäuser dabei, Verletzte zu behandeln. Bisher sei eine Person zur Behandlung in Ludwigshafen aufgenommen worden, teilte eine Sprecherin der BG Klinik in Ludwigshafen mit.

Polizei kontrollierte Brücken nach Ludwigshafen

Die Mannheimer Polizei führte zeitweise auch Verkehrskontrollen an den Brücken in Richtung Ludwigshafen durch. Beide Brücken waren für mehrere Stunden gesperrt. Auf der rheinland-pfälzischen Seite kontrollierten Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigshafen die Innenstadt.

Am Abend hat das Verkehrsunternehmen Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) den rheinübergreifenden Stadtbahnverkehr zwischen Mannheim und Ludwigshafen wieder aufgenommen. Im Mannheimer Stadtgebiet kommt es weiterhin zu großflächigen Umleitungen der Stadtbahnen.

Faschingsumzug in Altrip verzögerte sich

Die Teilnehmer des Faschingsumzugs in Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis haben am Nachmittag mit Bestürzung auf die Vorfälle in Mannheim reagiert. Bürgermeister Volker Mansky (parteilos) sagte dem SWR, am Rathaus in Altrip werde keine Musik gespielt. Dadurch drücke Altrip seine Anteilnahme mit Mannheim aus.

Es sei auch überlegt worden, den Umzug ganz ausfallen zu lassen, so Mansky. Mit der Polizei und dem Ordnungsamt habe man aber vereinbart, dass der Umzug stattfinden könne, weil keine Gefahr für Besucher und Teilnehmer bestehe. Dennoch hatten sich einige Teilnehmer vom Faschingsumzug zurückgezogen. Dadurch hatte sich der Start des Umzugs in Altrip verzögert.

Umzüge in Bad Dürkheim und Mutterstadt abgesagt

Noch schärfere Konsequenzen zogen die "Derkemer Grawler" in Bad Dürkheim. Sie haben ihren bekannten Fastnachtszug abgesagt - aus Solidarität mit den Menschen in Mannheim. Der hätte am Dienstag um 11:11 Uhr starten sollen. Auch Mutterstadt hat seinen Fastnachtsumzug abgesagt. Die Gemeinde und der Verein "Geeßtreiwer" erklärten: "Unsere Gedanken sind bei den Opfern der schrecklichen Tat sowie ihren Angehörigen."

In Grünstadt werden kurzfristig weitere Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt: Rund um den Luitpoldplatz werden noch mehr große Fässer und Lastwagen aufgestellt, um die Feiernden zu schützen.