Auswirkungen des Bahnstreiks in der Pfalz

Bahnkunden müssen auch in der Pfalz ab Donnerstag wegen des Lokführerstreiks wieder mit Behinderungen im Bahnverkehr rechnen. Der Nah- und der Fernverkehr sind betroffen.

Der Streik der Lokführer, die in der Gewerkschaft GDL organisiert sind, beginnt in der Nacht zum Donnerstag ab 2 Uhr und soll bis zum kommenden Dienstag andauern. Neben dem Schienenregionalverkehr und dem Personen-Fernverkehr der Bahn soll laut GDL auch der Güterverkehr bestreikt werden.

Ludwigshafens Bahnhof wird heute seltener angefahren (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Bahnexperten gehen davon aus, dass im Fernverkehr etwa jeder vierte Zug in der Pfalz ausfallen wird. Noch stärker sind die Streikfolgen im Regionalverkehr zu spüren. Die Bahn hat die Fahrpläne deutlich ausgedünnt. Bei den S-Bahn-Linien, die durch die Pfalz fahren, plant die Bahn nur jeden zweiten Zug einzusetzen, um genügend Lokführer zu haben.

Der Notfahrplan im Einzelnen:

So fährt nach Angaben der Bahn auf der Strecke Mannheim-Kaiserlautern nur die S1. Die S2, die ebenfalls auf diesem Abschnitt verkehrt, fällt aus. Genauso wird es mit der S3 und der S4 sein: Die Strecke Germersheim - Schifferstadt - Mannheim wird nur von der S3 bedient und nicht von der S4.

Die S6 verkehrt von Mannheim über Ludwigshafen Richtung Mainz im Stundentakt. Man kommt aber nicht von Ludwigshafen nach Bensheim. Dieser Abschnitt wird nicht angefahren.

Die S33-Züge von Germersheim über den Rhein nach Graben-Neudorf und Bruchsal verkehren im Stundentakt.



Bei den Regionalzügen fallen die Regional-Express-Züge zwischen Karlsruhe über Mannheim nach Mainz komplett aus.

Ansonsten sind die Regionalzüge ausgedünnt. Auf der Strecke durch die Pfalz fallen einzelne Züge aus. Und zwischen Neustadt und Frankenthal und zwischen Landau und Pirmasens fahren sie nur alle zwei Stunden. Die Züge zwischen Winden und Wissembourg entfallen komplett, ebenso zwischen Wörth und Lauterburg und Winden und Bad Bergzabern. Stattdessen fahren Busse im Notbetrieb.

Auswirkungen nicht absehbar

Ein Sprecher des für die Pfalz zuständigen Schienen-Zweckverbandes (ZSPNV Süd) sagte dem SWR, es sei schwer vorherzusagen, wie viele Pendler von dem Streik betroffen sein werden. Viele würden aufs Auto umsteigen, andere machten Home-Office. Es könne aber trotzdem sein, dass die Züge, die noch fahren, sehr voll werden.

Kaum Beeinträchtigungen im Güterverkehr erwartet

Beim Güterverkehr dagegen werden von den Unternehmen, die Güter per Zug verschicken, keine Störungen erwartet. Der Geschäftsführer von Contago Rail Services in Ludwigshafen sagte dem SWR, bei den letzten Streiks hätte man in der Pfalz nichts gemerkt. Nur bei Neuss in Nordrhein-Westfalen sei ein Güterzug auf der Strecke stehen geblieben, der die Gleise blockiert habe. Ansonsten sei alles normal gewesen. Behinderungen seien an den Streiktagen also möglich – aber nicht wahrscheinlich.