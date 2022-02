Fotoausstellung über Rassismus in Speyer

In Speyer ist eine Ausstellung zum Thema Alltagsrassismus zu sehen. Darin gibt eine Künstlerin aus Neustadt einen sehr persönlichen Einblick, wie sie Rassismus erlebt.

"Mein Leben, dein Rassismus"

Die gebürtige Südkoreanerin Sara Sun Hee Martischius hat uns erzählt, warum ihr das Projekt so wichtig ist. Wenn man der Neustadterin zuhört, merkt man schnell: Für sie ist das Thema mehr als nur eine Ausstellung. Es ist ihr Leben.

Aufgewachsen in der Pfalz

Sara Sun Hee Martischius kam als Baby in die Pfalz. Aufgewachsen ist sie in Maikammer, ihr Abitur hat sie in Neustadt gemacht. Rassismus sei aber natürlich nicht nur ein Problem in der Pfalz, Rassismus gebe es überall, sagt Martischius.

Die Künstlerin setzt mit ihrer Ausstellung ein Zeichen gegen Rassismus Christian Martischius

"Ich bin Pfälzerin, aber ich werde leider von manchen nicht so wahrgenommen."

Den Auftakt der Ausstellung bildete am Sonntag ein kostenfreier Onlinevortrag mit der Neustadter Künstlerin. Auf den Bildern ist die Künstlerin mit rassistischen Sprüchen abgebildet. Diesen Sprüchen sei sie alltäglich ausgesetzt.

Mit der Ausstellung möchte sie erreichen, dass das Thema Rassismus öffentlich diskutiert wird. Die Fotos werden in den kommenden Wochen auch in drei weiteren deutschen Städten außerhalb von Rheinland-Pfalz zu sehen sein.