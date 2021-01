Apotheken in der Vorder- und Südpfalz sind vorbereitet auf eine mögliche FFP2-Maskenpflicht. Im Gegensatz zum Frühjahr sind aktuell nach Angaben des Apotheker Verbandes Rheinland-Pfalz genügend Masken auf dem Markt. Auch der Preis für die FFP2-Masken im Handel habe sich mittlerweile normalisiert, erklärt der Vorsitzende des Apotheker Verbandes Rheinland-Pfalz, Andreas Hott. Im Frühjahr hätten die FFP2-Masken noch im Schnitt 5 Euro pro Stück im Einkaufspreis gekostet, jetzt schwanke der Einkaufspreis zwischen 80 Cent und 1,80 Euro. Auch die Qualität der Masken sei nun viel besser als im Frühjahr, so Hott. Bund und Länder beraten, ob eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel und in Bussen und Bahnen eingeführt werden soll. Auch in diesem Fall sind laut Apothekerverband genügend Masken vorhanden.