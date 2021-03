per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen verschärft ab dem kommenden Montag ihre Corona-Beschränkungen. Weil der Inzidenzwert drei Tage lang über dem kritischen Wert von 100 lag, gilt ab Montag wieder eine allgemeine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr am Morgen. Wie die Stadt weiter mitteilt, dürfen sich in der Öffentlichkeit Bürger nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Zutritt zu bestimmten Geschäften ist nur noch erlaubt, wenn die Kunden vorher Einzeltermine vereinbaren. Davon ausgenommen sind Lebensmittelmärkte. Geschlossen werden ab Montag in Ludwigshafen unter anderem Museen und Kosmetikstudios.