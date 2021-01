Ludwigshafen: Stadt hält an Ausgangssperre fest

Die Corona-Zahlen in Ludwigshafen sinken, dennoch hält die Stadt an der nächtlichen Ausgangssperre fest - zumindest bis Ende Januar. In der Innenstadt müssen auch weiter Masken getragen werden.