Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen gelten ab Mitternacht auch in Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis Ausgangsbeschränkungen. Sie folgen damit Ludwigshafen und Speyer.

Die Bewohner sämtlicher Kommunen im Rhein-Pfalz-Kreis und Frankenthal müssen zunächst bis zum 20. Dezember zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens in ihren Wohnungen bleiben - genauso wie in Ludwigshafen und Speyer. Damit gilt die Sperre im gesamten Zuständigkeitsgebiet des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis. So wurde das nach Angaben des Landrats Clemens Körner zwischen den Verantwortlichen abgesprochen. Die hohen Fallzahlen in diesem Gebiet machten diese zusätzlichen Beschränkungen notwendig. In Frankenthal gilt zudem eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone.

Nur im Notfall oder zur Arbeit raus

Demnach dürfen die 427.000 Einwohner in den drei Städten und im Kreis nur aus wichtigen Gründen ihr Haus verlassen, zum Beispiel, um zur Arbeit zu kommen oder um wegen eines Notfalls ins Krankenhaus zu fahren. Ludwigshafen hat mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von 410 als erste Stadt in Rheinland-Pfalz die Grenze von 400 überschritten. Auf Platz 2 folgt Speyer mit einem Inzidenzwert von 366.

Noch keine Bußgelder festgelegt

Polizeistreifen kontrollieren die Ausgangssperre. Bei Zuwiderhandlungen werden aber nach SWR-Informationen zunächst nur Personalien aufgenommen und an die entsprechende Ordnungsbehörde weitergeleitet. Einen festen Bußgeld-Katalog für Verstöße gegen diese Auflagen gibt es demnach noch nicht. Die Stadt Ludwigshafen hat angekündigt, ein Bußgeld von 250 Euro zu verhängen. Nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Speyer seien die Städte und der Kreis im Gespräch, damit überall das gleiche Bußgeld erhoben wird.

Überall in der Pfalz ist die Zahl der Coronafälle gestiegen. Im Kreis Südliche Weinstraße beispielsweise sind seit Sonntag knapp 50 neue Fälle dazu gekommen. Dabei waren allein am Klinikum Landau 13 Patienten und 14 Beschäftigte positiv auf Corona getestet worden.