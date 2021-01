Die Einwohner von Speyer atmen auf: Die nächtliche Ausgangssperre, die wegen der Corona-Pandemie verhängt worden war, wird ab Montag aufgehoben.

Das hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler angekündigt. Im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis und in der kreisfreien Stadt Frankenthal sorgt das für Irritationen. Denn bisher war es den Städten Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis immer wichtig, in der Krise gemeinsam zu handeln.

Speyer hatte höchsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz

Vor Weihnachten hatte die Domstadt einen Inzidenzwert von 516 und war damit Spitzenreiter in ganz Rheinland-Pfalz. Dann wurde viel getan. Unter anderem gibt es kostenlose Schnelltests für Bürger. Außerdem wird regelmäßig in Altenheimen, Behörden und in Kitas getestet. Seit dem ist der Wert extrem gesunken, sodass der Inzidenzwert in den vergangenen Tagen etwa stabil bei 80 lag.

"Vorbildliches Verhalten der Bürger" sorgt für Lockerungen in Speyer

Die Bürger hätten sich vorbildlich verhalten, heißt es in der Pressemitteilung der Oberbürgermeisterin. Sie warnt aber zugleich vor Euphorie und Leichtsinn. Im Umgang mit dem Virus müsse man weiter äußerst aufmerksam und vorsichtig sein.

Landrat zu nächtlicher Ausgangssperre im Rhein-Pfalz-Kreis

Der Inzidenzwert im Rhein-Pfalz-Kreis und Frankenthal hat sich nicht so positiv entwickelt wie in Speyer. In Frankenthal ist er Anfang dieser Woche sogar wieder gestiegen, auf über 150, also knapp doppelt so hoch wie in Speyer. Im Rhein-Pfalz-Kreis geht er stetig zurück, dennoch will Landrat Clemens Körner mindestens bis zum 14. Februar an der Ausgangssperre festhalten. Lockerungen in der Vorderpfalz seien das falsche Signal, sagt er. Denn es gebe noch viel zu wenig Impfstoff und die Intensivstationen der Krankenhäuser seien voll belegt.

Ludwigshafen hält an Ausgangssperre fest

Auch die Stadt Ludwigshafen will die bestehenden Corona-Einschränkungen noch nicht zurücknehmen. Die derzeit geltende Allgemeinverfügung werde bis zum 14. Februar verlängert, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Die Inzidenzzahlen seien zwar deutlich gesunken, dennoch sei die Lage in den Ludwigshafener Krankenhäusern nach wie vor sehr angespannt. Noch immer müssten Patienten in auswärtige Kliniken verlegt werden. Besorgt sei die Oberbürgermeisterin auch wegen der Mutationen des Corona-Virus. Das habe sie dazu bewogen, in Ludwigshafen an den Corona-Maßnahmen festzuhalten, sagte Steinruck.