Das erste Wochenende mit nächtlicher Ausgangssperre in Ludwigshafen ist nach Polizeiangaben sehr ruhig verlaufen. Bei den Kontrollen sei nur ein einziger Passant aufgefallen.

Dieser hatte sich ohne wichtigen Grund im Freien aufgehalten. Dem Mann droht jetzt ein Bußgeld. Alle übrigen kontrollierten Personen hätten Bescheinigungen ihres Arbeitgebers vorlegen können.

Die Ausgangsbeschränkung in Ludwigshafen war in der Nacht zum Samstag erstmals in Kraft getreten. Sie gilt täglich von 21 Uhr bis 5 Uhr. Das Haus oder die Wohnungen verlassen darf in dieser Zeit nur, wer einen dringenden Grund hat.

Steinruck: Stichprobenartige Kontrollen

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte angekündigt, es werde stichprobenartig von Polizei und Ordnungsamt in der Stadt kontrolliert. Es könne auch mal ein Auto angehalten werden, erklärte Steinruck. Dann müsse man glaubhaft nachweisen können, weshalb man noch unterwegs sei. Könne man das nicht, komme es zu einem Ordnungswidrigkeitsverfahren. Steinruck empfiehlt deshalb, ein Dokument oder einen Nachweis bei sich zu tragen, "um sich das Leben bei Kontrollen einfacher zu machen".

Auch die Städte Speyer und Frankenthal sowie der Rhein-Pfalz-Kreis wollen eine entsprechende Ausgangssperre einführen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird das spätestens ab Dienstag der Fall sein. Ziel ist es, in sogenannten Hotspot-Regionen die Kontakte von Menschen zu begrenzen. Damit sollen die steigenden Coronazahlen in den betreffenden Städten und Landkreisen spürbar eingedämmt werden.