Als erste rheinland-pfälzische Städte wollen Ludwigshafen und Speyer eine nächtliche Ausgangssperre einführen. Auch in Mannheim darf ab dem Wochenende nachts niemand mehr ohne Grund aus dem Haus.

Wie Ludwigshafens Oberbürgermeisterin, Jutta Steinruck (SPD), auf SWR-Anfrage mitteilte, wollte die Stadtverwaltung einen entsprechenden Vorschlag für eine Allgemeinverfügung noch am Donnerstag zur Genehmigung nach Mainz schicken. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung sei ebenso wie in Mannheim von 21 bis 5 Uhr geplant.

Auch die nah gelegene Domstadt Speyer schließt sich dem an. Außerdem sollen dort nach Angaben der Stadt die Regelungen für Altenheime weiter verschärft werden. Vorschläge für eine städtische Allgemeinverfügung habe die Stadt bereits dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium vorgelegt.

Wohnung darf nur aus triftigem Grund verlassen werden

Die Stadt Mannheim hatte kurz zuvor bekannt gegeben, dass sie ab Freitag Ausgangsbeschränkungen einführt. Sie sollen für vorerst zehn Nächte gelten. Das bedeutet, dass die Wohnung nur aus triftigem Grund verlassen werden darf. Solche Gründe seien beispielsweise der Weg zur Arbeit, zum Arzt oder zum Lebenspartner, so Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).

Eine Bescheinigung sei nicht nötig. Man müsse seine Gründe nur glaubhaft darstellen. Lebensmitteleinkäufe sind demnach allerdings kein triftiger Grund. Sie müssten zwischen 5 Uhr morgens und 21 Uhr abends erledigt sein.

Wechselunterricht in Ludwigshafen und Frankenthal ab Montag

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region ist hoch. Mit einem Inzidenzwert von 304,6 ist die Stadt Speyer Spitzenreiter in Rheinland-Pfalz. Ludwigshafen liegt nur knapp dahinter (304,2).

Deshalb soll es ab Montag an den weiterführenden Schulen in Ludwigshafen Wechselunterricht geben. Das hat die zuständige Aufsichtsbehörde mitgeteilt. Schülerinnen und Schüler ab der Klasse acht werden dann im Wechsel online zuhause und danach wieder vor Ort in der Schule unterrichtet. Die Regelung soll wie in Speyer bis zum Beginn der Weihnachtsferien gelten. Hintergrund ist die steigende Zahl an Corona-Erkrankungen. In Ludwigshafen waren am Mittwoch 103 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Auch in Frankenthal soll es ab Montag Wechselunterricht geben. Die Stadt hat ebenfalls eine hohe Inzidenz - am Donnerstag lag der Wert bei 250,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.