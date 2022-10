Goldener Oktober: Ausflugstipps für die Vorder- und Südpfalz

Sonne und spätsommerliche Temperaturen laden am letzten Oktoberwochenende nochmal nach Draußen ein. Welche Ausflugsziele in der Vorder- und Südpfalz bieten sich an?

Wer Action und Rummel sucht, der ist in Speyer richtig. Dort findet auf dem Festplatz noch bis zum 31. Oktober die Herbstmesse statt. Mit zahlreichen Fahrgeschäfte, Essensständen und Biergärten. Ein Highlight ist die Fahrt mit dem Riesenrad, bei der man die Aussicht auf die Stadt Speyer und den Dom genießen kann.

Vom Riesenrad aus hat meinen einen guten City-Panoramablick. Johannes Stender

Gruselspaß im Holiday Park

Gruselig wird’s am Samstag im Holiday Park in Haßloch bei einer der "Halloween Fright Nights", die jeden Samstag im Oktober und am Montag, dem 31.10. stattfinden. Der Freizeitpark bietet den Besucherinnen und Besucher schaurige und teils kostenfreie Horror-Attraktionen, Grusel-Kulissen, die an Horror-Hollywood-Filme erinnern, ein Feuerwerk und eine großer Halloween-Parade. Viele Attraktionen des Holiday Parks sind bis tief in die Nacht geöffnet.

Quelle: Holiday Park Holiday Park Haßloch

Rietburgbahn: Entschleunigung mit Traumausblick

Eine der letzten Chancen in diesem Jahr einen grandiosen Ausblick auf die Südpfalz und die Rheinebene zu erleben, gibt es am letzten Oktoberwochenende in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße). Mit der Rietburgbahn geht es mehr als 200 Meter bergauf zur Rietburg, einer früheren Raubritterburg.

Die nostalgische Sesselbahn ist noch bis zum 6. November in dieser Saison geöffnet. Oben angekommen, können Besucherinnen und Besucher auf der Aussichtsplattform in der Gaststätte einkehren und den Ausblick genießen. Oder direkt loswandern, von dort aus führen viele Wanderwege in den herbstlichen Pfälzerwald.

Mit der Rietburgbahn oben angekommen hat man einen weiten Ausblick. SWR

Fußballgolf-Anlage in Dirmstein: Für Fußballprofis und Laien

Für Sportfans bietet sich die Fußball-Golfanlage in Dirmstein (Kreis Bad Dürkheim) an. Dort wird auf zwei Parcours mit jeweils 18 Bahnen Fußball und Golf kombiniert. Der Ball muss mit möglichst wenig Schüssen ins Ziel gebracht werden. Der Soccerpark wurde 2006 eröffnet und ist Deutschlands erste Fußballgolfanlage.