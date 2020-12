Die Umwelt- und Gewerbeaufsicht SGD Süd mit Sitz in Neustadt hat angekündigt in den kommenden Tagen die Lagerung von Feuerwerkskörpern und Silvesterknallern zu kontrollieren. Nach Angaben der Behörde gelte ein Verkaufsverbot, viele Geschäfte und Verkaufsstellen in der Pfalz seien bereits Anfang Dezember beliefert worden. Die Lager seien gefüllt mit Feuerwerkskörpern, so eine Sprecherin der SGD Süd. Die Rückgabe bereits gelieferter Ware könne bis Mitte Januar dauern. Daher müsste die Behörde kontrollieren, ob die Brandschutzvorschriften beachtet und die Feuerwerkskörper sicher gelagert werden. Auch die zulässige Lagermenge werde überprüft. Die Kontrollen fänden jedes Jahr zu dieser Zeit statt. Wegen der Corona-Pandemie gilt diesmal ein Verkaufsverbot von Pyrotechnik und Silvesterraketen. Die Behörde befürchtet, dass wegen des bestehenden Verkaufsverbots in Deutschland, viele Menschen im benachbarten Frankreich Feuerwerkskörper kaufen.