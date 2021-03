Reporterin bei Prozessbeginn - Geldautomat in Südpfalz gesprengt

Gerichtsverhandlung von Landau nach Frankenthal verlegt Reporterin bei Prozessbeginn - Geldautomat in Südpfalz gesprengt

Am Landgericht Frankenthal muss sich seit Dienstag eine mutmaßliche Bande von Geldautomaten-Sprengern verantworten. Die Staatsanwaltschaft Landau wirft den Angeklagten vor, in der Südpfalz einen Geldautomaten in die Luft gesprengt zu haben.