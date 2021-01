per Mail teilen

Im Vinzentius-Krankenhaus in Landau gilt wegen hoher Corona-Ausfälle beim Personal in einigen Abteilungen weiterhin ein Aufnahmestopp für Patienten. Nach Angaben des Krankenhauses sind aktuell mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen positiver Tests in Quarantäne. Die Innere Medizin sowie die chirurgischen, gynäkologischen und urologischen Klinikbereiche würden deshalb keine neuen Patienten aufnehmen. Terminierte Operationen müssten verschoben werden. Notfall-Patienten würden aber weiterhin versorgt und auch im Landauer Vinzentius-Krankenhaus aufgenommen.