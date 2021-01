per Mail teilen

Nach einer Häufung von Corona-Infektionen hat die Stadtklinik Frankenthal einen freiwilligen Aufnahmestopp beschlossen. Nach Angaben der Frankenthaler Stadtverwaltung müssen insgesamt 1.000 Personen zwei Mal getestet werden.

Die chirurgische Abteilung der Stadtklinik sei von dem Corona-Ausbruch betroffen, teilte die Stadt Frankenthal mit. Die Infektionen seien aufgefallen, als ein Patient vor seiner Verlegung getestet wurde. Der Aufnahmestopp soll bis zum 26. Januar dauern. Erste Tests hätten ergeben, dass vier Ärzte sowie zwei Mitarbeiter Corona-positiv sind, dazu kämen zwei Verdachtsfälle. Drei infizierte Patienten seien auf die Covid-Station verlegt worden.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Der Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) sagte, der Aufnahmestopp sei ein harter Schnitt, der zum Schutz aller nötig sei. Dringende Eingriffe würden so schnell wie möglich nachgeholt oder in einer anderen Klinik durchgeführt. In der betroffenen Abteilung und für Notfälle stünden ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung.

Wie die Infektionen in die Klinik hereingetragen wurden, sei nicht nachvollziehbar. Es habe offenbar mehrere Quellen gegeben, teilte die Stadt mit.