per Mail teilen

Das Vinzentius-Krankenhaus in Landau nimmt nach Angaben der Geschäftsführung ab sofort keine Patienten mehr auf. In der Klinik wurden bei rund 30 Mitarbeitern Corona-Infektionen festgestellt. Die Infektionswege seien nicht nachzuvollziehen, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb werde die Auslastung heruntergefahren, um die Lage wieder schnell unter Kontrolle zu bekommen. Vor allem betroffen sei die Abteilung der Inneren Medizin. Die Geburtshilfe und die Kinderklinik hingegen seien nicht betroffen. Deshalb seien weiterhin Entbindungen möglich.