Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 9 bei Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis sind am Donnerstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist gegen 18 Uhr ein Autofahrer Richtung Speyer vermutlich wegen eines technischen Defekts an seinem Anhänger von der Fahrbahn abgekommen und mit der mittleren Leitplanke kollidiert. Daraufhin sei ein weiteres Auto auf das Gespann aufgefahren. Fahrer und Beifahrer in diesem PKW sowie der Gespannfahrer seien leicht verletzt worden und mussten ins Krankenhaus. Die B9 musste an der Unfallstelle bei Limburgerhof mehrere Stunden lang Richtung Speyer gesperrt werden.