Elf Tage vor dem Beginn des Festivals des Deutschen Films beginnt die letzte Phase der Aufbauarbeiten auf der Parkinsel in Ludwigshafen. Daher werden nach Angaben der Stadt ab sofort 250 Meter der Hannelore-Kohl-Promenade rund um das Festivalgelände gesperrt. Die LKW würden die gesperrte Promenade für die Lieferung von schweren Geräten benötigen. Außerdem müssten Stromkabel dort für das Festival verlegt werden. Fußgänger könnten weiterhin den Weg zwischen der Hannelore-Kohl-Promenade und der Parkstraße nutzen. Ab 1. September werde dann zu Festivalbeginn die gesamte Parkinsel für den Durchgangsverkehr gesperrt. Damit will die Stadt das Parken der Festivalbesucher verhindern, um die Anwohner zu entlasten. Wie viele Besucher gleichzeitig an einem Tag zum Festival kommen können, ist noch unklar. Das hänge davon ab, ob die vereinbarte Ausnahmegenehmigung von 5.000 Besuchern am Tag von den Behörden in den nächsten Tagen endgültig grünes Licht bekommt.