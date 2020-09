Der Kreistag Südliche Weinstraße hat in seiner Sitzung am Montag für den Verkauf des Müllheizkraftwerks in Pirmasens gestimmt. Der Kreis ist die dritte von sechs Kommunen im Land, die verkaufen will. Nur Pirmasens will bislang das Kraftwerk weiter betreiben. Der Verbund hatte das Kraftwerk in Pirmasens bauen lassen und seit mehr als 20 Jahren den Hausmüll aus den sechs Kommunen verbrennen lassen. In Landau und Zweibrücken steht die Entscheidung noch aus.