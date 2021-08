Überlebende der Hochwasserkatastrophe müssen sich mit weitreichenden Entscheidungen befassen: Bleiben sie vor Ort und bauen, vielleicht sogar an gleicher Stelle, wieder auf? Oder ziehen sie in Gebiete, in denen solche Naturkatastrophen unwahrscheinlicher sind. Es geht nicht um eine Verlegung ganzer Dörfer, aber eine Denkpause sollte man sich geben, kommentiert Werner Eckert, der Leiter der Umwelt-Redaktion im SWR. mehr...