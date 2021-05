per Mail teilen

Ein unbekannter Täter hat in einer Bankfiliale in Ludwigshafen-Maudach offenbar grundlos auf einen Mann eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt erlitt das 31-jährige Opfer Prellungen und Platzwunden im Gesicht. Der Mann habe Geld am Automaten abheben wollen, als der andere plötzlich zuschlug. Der Angreifer sei geflüchtet. Mehrere Zeugen verfolgten den Angreifer, verloren ihn aber aus den Augen. Geld hat er laut Polizei nicht entwendet. Der Schläger war dem Opfer nicht bekannt.