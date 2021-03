Auch in den Impfzentren in der Region Pfalz sind die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca gestoppt worden. Allein am Impfzentrum Schifferstadt entfallen ab Dienstag täglich 250 Impfungen.

Bereits am Montag entfielen in Schifferstadt 350 Impfungen, teilte der Rhein-Pfalz-Kreis mit. Würde nicht mit alternativen Impfstoffen gearbeitet, müsste man ab heute täglich 250 Menschen absagen.

Impfzenrum Frankenthal schließt einen Tag

In Frankenthal bleibt das Impfzentrum am Dienstag ganz geschlossen. 100 Menschen hätten dort mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden sollen. Die Betroffenen würden vom Land neue Impftermine erhalten, so eine Stadtsprecherin.

Ersatztermine für Astrazeneca Impfungen?

Die Termine ab Mittwoch bleiben aber bestehen. Da soll laut Stadt mit dem Präparat des Herstellers Biontech weitergeimpft werden.

Ähnlich ist die Lage in Speyer. Hier fallen am Dienstag 82 Impftermine aus, den Rest der Woche wird auch hier nur mit Biontech geimpft, daher gibt es keine zusätzlichen Ausfälle. Auch in Schifferstadt wurde am Montag das Impfen mit Astrazeneca gestoppt. Wie viele Termine davon betroffen sind, konnte der Rheinpfalz-Kreis noch nicht mitteilen.

Impftzentrum Landau: Alle Astrazeneca-Termine fallen aus

Auch die Stadtverwaltung Landau und der Landkreis Südliche Weinstraße muss alle Impftermine mit Astrazeneca vorerst absagen. In einer Mitteilung bittet die Kreisverwaltung, alle Bürgerinnen und Bürger, die in den nächsten Tagen einen Termin zur Impfung mit Astrazeneca im Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße haben, nicht zum Impfzentrum zu kommen.

Impftermine mit anderen Impfstoffen, etwa Biontech würden aber regulär stattfinden. Ob Biontech als Impfstoff hinterlegt sei, sei in der Terminvereinbarung einsehbar, so die Stadtverwaltung.

Untersuchung von Astrazeneca

Nach einer Agentur-Information will Bundesregierung die Astrazeneca-Substanz sicherheitshalber noch einmal von Experten untersuchen lassen. Die Expertinnen und Experten müssten auch die Frage klären, ob der Nutzen

der Impfung weiterhin größer sei als mögliche Risiken. Denn klar sei: "Auch Nicht-Impfen hat schwere gesundheitliche Folgen", so der Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).