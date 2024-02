per Mail teilen

Ein Assistenzhund ist für beeinträchtigte Menschen eine große Hilfe. Und trotzdem ist es oft ein langer Weg zu so einem Hund. So war es auch bei dem kleinen Phil aus Hochstadt.

Ende Januar 2024: Phil spielt im Wohnzimmer seiner Familie im pfälzischen Hochstadt mit seinem neuen Freund Ulf "Leckerlies verstecken". In einer speziellen bunten Decke mit viele Taschen versteckt der siebenjährige Junge Leckerlies, die der knuffige Labradoodle dann erschnüffeln muss. Mutter Sandra und Vater David Süß beobachten die beiden. Sie haben einen riesengroßen Spaß an dem Spiel. Vor etwas mehr als einem Jahr war noch völlig unklar, ob Ulf jemals bei Phil einziehen wird.

Phil versteckt Leckerlies für seinen Assistenzhund Ulf. Das Spiel macht beiden Spaß und schafft eine Verbindung. SWR

Hochstadt: Ein langer Weg bis zum Assistenzhund

Phil hat einen seltenen Gen-Defekt, zeigt deshalb autistische Züge und der lebhafte blonde Junge ist entwicklungsverzögert. Im November 2022 besuchen wir Familie Süß zum ersten Mal zu Hause im pfälzischen Hochstadt. Damals ist Ulf noch ein ferner Traum. Aber Phil und seine Mutter Sandra wünschen sich, dass der damals eineinhalb Jahre alte Labradoodle neues Familienmitglied wird.

Problem für Familie aus dem pfälzischen Hochstadt: Hund kostet 30.000 Euro

Das Problem: Die hohen Kosten. 30.000 Euro kostet so ein Hund inklusive Ausbildung, die etwa drei Jahre dauert. Und von Kranken- oder Pflegekasse gibt es dafür kein Geld. "Die Krankenkassen lernen auch langsam, den positiven Effekt eines Assistenzhundes zu erkennen - aber Phil braucht die Hilfe jetzt und nicht erst in ein paar Jahren", sagt Phils Mutter Sandra Süß damals. Sie weiß: Phil liebt Hunde und der Umgang mit ihnen tut ihm unheimlich gut. Bei Phil kann es jederzeit passieren, dass er ganz plötzlich auf die Straße rennt. Ein ausgebildeter Assistenzhund könnte das verhindern und den Jungen immer wieder auf solche und andere Gefahren aufmerksam machen.

Spendenaktion für den "Helfer auf vier Pfoten"

Sandra Süß sagt uns damals: Die Familie hat nicht so viel Geld auf der der hohen Kante. Deshalb hatten Sandra Süß und ihr Mann David schon damals eine Spendenaktion gestartet. 15.000 Euro sind im November 2022 schon zusammen gekommen. Und dann geschieht ein kleines Wunder: Nach einem ersten Beitrag in der Landesschau Rheinland-Pfalz spendet jemand die restlichen 15.000 Euro. Auf einen Schlag.

Wir haben sowas halt noch nie vorher erfahren

Etwa neun Monate später, die Familie ist gerade bei einem Hunde-Spezialtraining im WZ Hundezentrum in Lalendorf im Landkreis Rostock – ist Sandra Süß immer noch baff: "Wir kennen die Person nicht – aber es war überwältigend – also bin fast rückwärts vom Stuhl gekippt - als die E-Mail kam - ich werde auch ganz emotional. Wir haben sowas halt noch nie sowas vorher erfahren - so viel Unterstützung - ja es war einfach Wahnsinn."

Training in einem großen Erlebnispark in der Nähe von Rostock: Eine sogennante Autismusleine sorgt dafür, dass Phil nicht verloren geht. Für Phil, den Hund Ulf und auch für Trainer Ulrich Zander ist der Besuch eine Stress-Situation SWR

Hundetraining in großem Erlebnispark

Im Rahmen des Trainings in der Nähe von Rostock besucht die Familie Süß zusammen mit Fachtrainer Ulrich Zander einen großen Erlebnispark. Mit einer sogenannten Autismusleine wird der Assistenzhund mit Phil verbunden, der sich aber jederzeit losmachen kann. Phil soll durch Ulf sicherer werden. Und er soll im Getümmel nicht verloren gehen – auch wenn er mal nicht an der Hand der Eltern ist.

Nach dem Besuch sind die Eltern begeistert. "Hier ist ja Reizüberflutung für jeden Erwachsenen – aber es war so entspannt, wie noch nie“, sagt Sandra Süß. Und ihr Mann David ergänzt: „Hier war es möglich, mit Phil einen Weg abzulaufen - ohne Ablenkungen.“

Gemeinsame Spaziergänge mit Ulf: Dem kleinen Phil machen sie große Freude und Mutter Sandra Süß trainiert dabei den Assistenzhund Ulf. SWR

Und dann endlich: Ulf zieht bei Familie Süß in Hochstadt ein

Im November vergangenen Jahres ist es dann so weit: Ulf zieht bei der Familie Süß ein. Und schon nach kurzer Zeit spürt Sandra Süß die ersten positiven Effekte auf ihren Sohn: "Natürlich kann der Hund das Krankheitsbild nicht wegzaubern – aber ich merke, dass Phil in Situationen, in denen eine komplette Überforderung gedroht hat – oder eine Reizüberflutung, dass er von sich das Spiel unterbricht und eine Ruhepause sucht."

Hundeprüfung im Sommer 2024

Trotzdem: Alle müssen noch viel lernen. Jeder Spaziergang ist auch eine kleine Übungseinheit. Im Sommer kann Familie Süß Ulf dann für die staatliche Assistenzhundeprüfung anmelden. Die letzte Hürde nach einem langen Weg. Sandra Süß ist zuversichtlich, dass Ulf die Prüfung bestehen wird. Und Phil? Für den Siebenjährigen ist Ulf schon in kurzer Zeit zu einer echten Stütze geworden – und zum liebsten Spielkameraden – unter anderem beim Leckerlies verstecken. Phil sagt: „Dieses Spiel und auch Gassi gehen - das mache ich am Liebsten und ihn streicheln.“ Und auf die Frage des Reporters, ob Ulf noch ein bisschen da bleiben soll, sagt Phil: "Ja – für immer..."

