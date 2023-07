Nach einem Großbrand in einem Landauer Autohaus am Samstag steht nun fest: Es war Asbest im Dach. Bereits am Dienstag soll es eine Bürgerversammlung geben.

Die Stadt hatte nach dem Brand ein entsprechendes Gutachten in Auftrag gegeben, nun liegt das Ergebnis vor: In dem Dach des Gebäudes war tatsächlich Asbest verbaut. Die Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben bereits eine Fachfirma beauftragt. Sie soll von Dienstag bis Donnerstag die betroffenen Flächen reinigen. Dabei geht es um Bereiche in der Neustadter Straße und der August-Croissant-Straße. An der Ecke stand das Autohaus, bis es dann am frühen Samstagmorgen in Flammen aufging. Die Absperrungen rund um die Brandstelle bleiben vorerst bestehen.

Was ist Asbest? Asbest ist ein Mineral, das noch heute vor allem in Asien in Minen abgebaut wird. Das Mineral hat lange, stängelige Fasern, wie Haare. Sie sind so fein, dass man sie einatmen kann. Die Fasern sind sehr stabil. Wenn sie in die Lunge gelangen, setzen sie sich dort fest. Bei manchen Patienten bleiben die Asbestfasern Jahrzehnte lang in der Lunge und dem Nachbargewebe, dem Bauch- und Rippenfell. Die Fasern können dort zu lang andauernden chronischen Entzündung - und diese wiederum zu bösartigen Tumorerkrankungen führen.

Anwohner sollen informiert werden

Die Stadt will die Anwohner noch einmal gesondert am Dienstagabend informieren: Treffpunkt ist an der Ecke Konrad-Krez-Straße/August-Croissant-Straße. Hier sollen um 17 Uhr Vertreter der Stadt und ein Fachgutachter für Fragen zur Verfügung stehen. Die betroffenen Anwohner werden laut Stadt im Laufe des Tages per Wurfzettel informiert und eingeladen. Zudem heißt es dort wörtlich: "Tatsächlich war in dem Gebäudedach Asbest verbaut. Trotzdem besteht für Sie keine aktute Gefahr!" Die Stadt hat zudem auf ihrer Internetseite ein FAQ mit den wichtigsten Fragen und Antworten veröffentlicht.

Nicht das erste Flugblatt

Bereits am Samstag - als die Asbestbelastung noch nicht bestätigt war - hatte die Stadt Flyer verteilt mit Hinweisen wie "Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, bevor Sie Ihre Wohnung betreten" und "Essen Sie Obst und Gemüse aus Ihrem Garten nur gewaschen."

Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt

Das Feuer war am frühen Samstagmorgen im Autohaus Horn in Landau ausgebrochen. Vom Kleinwagen über die Luxusklasse bis zu Sportwagen und Transportern gab es dort so ziemlich alles zu kaufen, was vier Räder hat. Den Schaden schätzt Inhaber Klaus Horn auf vier bis fünf Millionen Euro. "Da ist gar nichts mehr, das ist alles verbrannt", so Horn gegenüber dem SWR: "Das ist ein Fass ohne Boden!" Die Versicherung werde allenfalls zwei Millionen Euro übernehmen.

Zwei angrenzende Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Rund 50 Menschen waren laut Stadt Landau vorübergehend in der Feuerwache untergebracht. Das seien nicht nur Anwohner aus den evakuierten Häusern, sondern auch andere verunsicherte Menschen aus der Umgebung gewesen. Am Samstagmorgen konnten die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzte gab es laut Feuerwehr keine.

Das Feuer in dem Landauer Autohaus brach nach Angaben von Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Samstag gegen 1:36 Uhr aus. SWR Thilo Eickhoff

Brandursache ist noch unklar

Die Brandursache ist noch unklar. Der Chef des Autohauses schließt einen technischen Defekt aus - mitten in der Nacht sei kein PC mehr eingeschaltet gewesen, sagte er dem SWR.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. Deshalb wird es laut Polizei noch einige Tage dauern, bis die Brandstelle von Ermittlern untersucht werden kann.