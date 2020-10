per Mail teilen

Die Stadt Ludwigshafen streitet mit der Abrissfirma um die Kosten für den Abriss der Hochstraße Süd. Dabei geht es um Mehrkosten in Höhe von 5,6 Millionen Euro.

Die Stadt Ludwigshafen war monatelang voll des Lobes über die Firma, die sich um den Abriss der Hochstraße Süd kümmert. In Windeseile war dieser Abriss bewerkstelligt - inzwischen muss nur noch der Schutt beseitigt werden. Doch jetzt gibt es Ärger um die Bezahlung: Die Abriss-Firma Moß sagt, der Abbruch sei deutlich teurer geworden - vor allem durch Sicherheitsauflagen, die die Stadt nachträglich gefordert hatte.

Die Stadt dagegen weigert sich zusätzlich zu den ursprünglich vereinbarten 5 Millionen Euro noch 5,6 Millionen Euro Mehrkosten zu zahlen. Nun hat die Firma um eine erste Abschlagszahlung der Summe geklagt, um - wie sie sagt - nicht in finanzielle Bedrängnis zu geraten.

Stütz-Konstruktionen als Streitpunkt

Haupt-Streitpunkt mit der Stadt Ludwigshafen sind die Sicherheits-Stützen unter der Hochstraße. Sie sollten beim Abriss verhindern, dass die Fahrbahn der Hochstraße Süd unkontrolliert herunterbricht. Ein Prüfstatiker, der von der Stadt beauftragt worden war, hatte die Stützen für zu unsicher gehalten. Daraufhin forderte die Stadt, sie mit Beton und Stahl zu verstärken.

Die aufwendigen Stütz-Konstruktionen aus Baumstämmen, alten Reifen, Stahl und Beton sind zum Streitpunkt zwischen Stadt und Abrissfirma geworden SWR

Kosten mehr als doppelt so hoch

All das sei teuer gewesen, so die Baufirma. Die Kosten für den Abriss hätten sich dadurch mehr als verdoppelt. Das Unternehmen habe monatelang versucht, diese Zusatzkosten auch vertraglich festzulegen, sei aber immer wieder vertröstet worden. Gleichzeitig habe es starken Druck gegeben, die Arbeiten möglichst rasch voranzutreiben.

Stadt Ludwigshafen ist anderer Meinung

Die Stadt Ludwigshafen bestreitet dagegen mit Zahlungen im Verzug zu sein. Alle vertraglich zugesicherten Forderungen seien bezahlt, auch die zusätzlich geforderten Sicherungsmaßnahmen. Diese Kosten sind laut Baudezernent der Stadt allerdings sehr gering gewesen.

Die Maßnahmen, die die Abriss-Firma jetzt noch zusätzlich bezahlt haben will, seien dagegen vorgenommen worden, ohne den in den Bauvorschriften für öffentliche Bauvorhaben festgelegten Weg einzuhalten.

Gütetermin am Landgericht Frankenthal gescheitert

Wie die Stadt dem SWR bestätigte, ist am Dienstag ein Gütetermin am Landgericht Frankenthal in der Sache gescheitert. Die Stadt Ludwigshafen habe einen Vergleich mit der Baufirma abgelehnt. Dieser hätte beinhaltet, dass die Stadt zumindest ein Teil der geforderten Summe zahlt. Diesen Vergleich lehnte der Anwalt der Stadt allerdings ab.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck begründet das damit, dass die Stadt ganz klare Vorgaben habe, wie sie bei öffentlichen Geldern verfahren müsse. Zu weiteren Details wollte die Stadt mit Verweis auf das laufende Gerichtsverfahren keine Auskunft geben.

Entscheidung am 20. Oktober erwartet

Am 20. Oktober soll am Landgericht Frankenthal die Entscheidung fallen, ob und wieviel die Stadt an das Abrissunternehmen zahlen muss. Ursprünglich sollte der gesamte Abriss mit Aufräumarbeiten für alle beteiligten Firmen 15 Millionen Euro kosten.

Zuerst hatte die "Rheinpfalz" über das Thema berichtet.