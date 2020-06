per Mail teilen

Fronleichnam wird ein historischer Tag für Ludwigshafen: Dann beginnt der Abriss eines großen Brückenbauwerks - der Hochstraße Süd. Ab 9 Uhr geht es los.

Die Abrissfirma hat in den vergangenen Monaten Stützpfeiler unter die Brücke geschoben, so dass keine Teile unkontrolliert herunterfallen. Damit kleinere Betonstücke, die beim Abbruch wegfliegen könnten, nicht die Fensterscheiben und Fassade des angrenzenden Bürogebäudes zerstören, wird ein Kran davor große Schutzmatten in Stellung bringen.

Abriss non-stop ab Freitagfrüh

Am Donnerstag gehen die Abrissarbeiten nach Angaben der Stadt - aus Rücksicht auf die Anwohner an Fronleichnam - nur bis 17 Uhr. Ab Freitagmorgen um 7 Uhr soll es dann bis Sonntagnachmittag non-stop weitergehen - auch nachts. Das wird eine "harte" und vermutlich auch staubige Zeit für die Anwohner, so der Leiter des Tiefbauamts, Björn Berlenbach.

Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke ab Mittwoch gesperrt

Die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim ist bis Montagfrüh gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt laut Stadt die gesamte Zeit ein schmaler Zugang zur Konrad-Adenauer-Brücke geöffnet.

Nach den Aufräumarbeiten, die nach Angaben des Tiefbauamts etwa zwei Wochen dauern werden, sollen dann Fußgänger, Autos und Busse wieder von Ludwigshafen-Süd zum zentralen Berliner Platz gelangen können. Straßenbahnen sollen dort ab September wieder unterwegs sein.

Leitplanken bereits demontiert

Bereits am Dienstag hatte ein Abrissbagger damit begonnen, die ersten Leitplanken und Geländer an dem Teilstück der Hochstraße Süd zu demontieren. Außerdem wurde nach Angaben der Stadt bereits damit begonnen, die Brückenkappen abzubrechen.

Straßenbelag abgefräst

In den vergangenen Wochen war auf dem Teilabschnitt der Hochstraße Süd bereits der Asphalt abgefräst worden. Inzwischen arbeitet die ferngesteuerte Fräse bereits auf dem nächsten Teilbschnitt der Hochstraße.

Diese ferngesteuerte Fräsmaschine hat im Mai begonnen, den Asphalt auf der Hochstraße Süd abzutragen SWR

Die komplette etwa 120 bis 130 Meter lange Trasse soll bis spätestens Oktober abgerissen sein. Die Abrissarbeiten liegen nach Angaben der Stadtverwaltung sehr gut im Zeitplan. Insgesamt sollen 580 Meter der maroden Hochstraße Süd abgebrochen werden. Die Arbeiten gelten als äußerst aufwendig.

Neubau soll 2025 fertig sein

Der Abriss des auf pilzförmigen Pfeilern ruhenden Teilstücks ist nötig, weil es Statikern zufolge einzustürzen droht. Die sechzig Jahre alte Süd-Trasse gilt mit der ebenfalls maroden Hochstraße Nord als zentrale Verkehrsachse der Region. Ludwigshafen hofft auf einen Neubau der Verkehrsverbindung bis 2025.