In einem Seniorenheim in Grünstadt ist gestern eine 70jährige Bewohnerin, die mit dem Corona-Virus infiziert war, gestorben. Das teilt der Landkreis Bad Dürkheim mit. Auf der Demenzstation des Seniorenzentrums in Grünstadt sind drei weitere Personen infiziert. Das Personal wird nach Angaben des Landkreises nur noch bereichsbezogen und mit entsprechenden Schutzvorrichtungen eingesetzt. Alle Bewohner müssen in ihren Zimmern bleiben, auch zu den Essenszeiten. Weiterhin sei das Gesundheitsamt täglich vor Ort, um die Einrichtung zu unterstützen.