Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB in Frankenthal, hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn um fast 40 Millionen auf knapp 114 Millionen Euro gesteigert. Das teilte der Konzern am Donnerstag auf seiner Bilanz-Pressekonferenz mit.

Das vor zwei Jahren gestartete Umstrukturierungs-Programm bei KSB greife, sagte Vorstandssprecher Stephan Timmermann. Die Arbeits-Prozesse würden nach und nach auf Digital umgestellt. Am Standort Pegnitz in Bayern würde man schon papierlos arbeiten. Am Standort Frankenthal ist die Produktion noch nicht digital unterstützt, aber der Austausch der Mitarbeiter laufe über elektronische Info-Boards. Die Dividende beträgt in diesem Jahr rund 8,50 Euro pro Stammaktie. Am Standort Frankenthal blieb die Zahl der Mitarbeiter mit knapp 1.800 stabil.