Pfälzer Winzer haben 2019 weniger Trauben geerntet als im Vorjahr. Das geht aus der in Neustadt veröffentlichten Bilanz hervor. Unzufrieden sind die Winzer aber nicht.

Die Weinbauern rechnen mit 210 Millionen Litern Wein, hieß es am Montagabend in Neustadt-Hambach. Der Jahrgang sei "klein, aber fein", so das Fazit der Winzer und Weinvermarkter.

Die geringere Erntemenge habe mehrere Gründe. So habe es durchschnittlich von Mai bis August 50 Prozent weniger geregnet als im langjährigen Durchschnitt. Außerdem habe Sonnenbrand den Trauben zu schaffen gemacht. Die Hitze im August sei aber auch positiv gewesen, weil dadurch Schäden durch die gefürchtete Kirschessigfliege weitgehend ausgeblieben seien.

Laut Gerhard Brauer, dem Zweiten Vorsitzende der Pfalzweinwerbung, hat es vor allem beim Riesling, der wichtigsten Pfälzer Rebsorte, wegen des trockenen und heißen Sommers Einbußen gegeben.

Preisniveau beim Wein soll stabil bleiben

Die Pfälzer Winzer erwarten nun beim 2019er Jahrgang hochreife Weine mit guter Qualität und moderatem Alkoholgehalt. Die Preise für die Verbraucher sollen weitgehend stabil bleiben.