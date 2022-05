Arbeitslosigkeit sinkt weiter

Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Arbeitsagenturen Ludwigshafen und Landau ist im Mai weiter gesunken. Der Ukrainekrieg habe sich bislang nur geringfügig auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Im Bereich der Agentur Landau etwa ist die Arbeitslosenquote von 4,1 auf 4,0 Prozent gesunken. Damit falle in diesem Jahr die traditionelle Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt deutlicher aus als im vergangenen Jahr, hieß es. In der Vorderpfalz liegt die Quote jetzt bei 6,1 Prozent. Hier seien mehr als 4.000 Arbeitsplätze und mehr als 1.200 Ausbildungsplätze unbesetzt. Arbeitssuchende und Schulabgänger hätten zurzeit gute Chancen in die Berufswelt einzusteigen oder eine Ausbildung zu beginnen.