Im Januar waren in der Vorder- und Südpfalz knapp 31.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind nach Angaben der Agenturen für Arbeit in Landau und Ludwigshafen etwa 2.000 Menschen mehr als im Vormonat. In der Südpfalz und in Neustadt sowie im Kreis Bad Dürkheim stieg demnach die Arbeitslosenquote auf 5,1 Prozent. Die Geschäftsführerin der Agentur stuft die Erhöhung als saisonal bedingt ein. Das Kurzarbeitergeld sichere weiterhin viele Arbeitsplätze. Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz rät die Geschäftsführerin den Jugendlichen, sich telefonisch bei der Agentur beraten zu lassen und sich bald zu bewerben. Für die Vorderpfalz meldet die Ludwigshafener Agentur für Arbeit einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 7,5 Prozent. Auf dem Ausbildungsmarkt in der Vorderpfalz stellt die Agentur wegen der Corona-Pandemie einen Rückgang bei den freien Ausbildungsplätzen fest von fast 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.