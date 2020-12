Die Arbeitslosigkeit in der Vorder- und Südpfalz ist im Monat November weiter zurückgegangen. Wie die Arbeitsagenturen in Ludwigshafen und Landau mitteilen, hat sich der regionale Arbeitsmarkt trotz Corona weiter stabilisiert. Im Agenturbezirk Ludwigshafen ist die Arbeitslosenquote um 0,1 auf jetzt 7,1 Prozent gesunken. Der positive Beschäftigungseffekt habe sich im November besonders bei Langzeitarbeitslosen und bei jungen Menschen unter 25 Jahren ausgewirkt. Dieser Trend zeige sich in Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis. Ganz ähnlich ist die Lage in der Südpfalz. Hier ist die Arbeitslosenquote auf 4,6 Prozent gesunken. Auch hier suchten die Unternehmen verstärkt nach neuen Mitarbeitern. Leicht angestiegen sei zuletzt die Kurzarbeit. Seit Jahresbeginn haben die Arbeitsagenturen Landau und Ludwigshafen mehr als 100 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt.